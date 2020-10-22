國泰航空今日（21日）發出通告，宣布重組計劃，將削減8500個職位，當中有5,300是在港員工。大規模裁員外，同時國泰港龍航空亦將停止營運。 面對突如其來的失業，感到徬徨無助？《開罐 Opener》請來註冊臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）分享5個小方法，伴大家走出失業的陰霾。

（資料圖片/張浩維攝）

國泰航空21日發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工。國泰回覆查詢指，被裁減員工人數分佈為：約4000名機艙服務員 (國泰航空及國泰港龍)、約600名機師 (國泰航空及國泰港龍)、約700名機場地勤及總部員工。而國泰港龍則裁減約2500百名機師及機艙服務員。

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港龍空勤人員協會副主席梁佩韻會見傳媒，她指對國泰集團的做法感到失望，而資方在整個過程都未有與工會溝通，感覺就似未能與家人道別一樣。

面臨突如其來的失業，心裡總不免感到忐忑不安。臨床心理學家鄒凱詩分享5個小方法，助大家走出失業的陰霾。

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鄒凱詩補充，若感經濟情況拮据，尋求社工協助，或到附近的社會福利署綜合家庭服務中心查詢申請援助。鄒凱詩分享，過去有個案事主因負債感壓力欲尋短見，這其實是抑鬱的徵兆，建議應先求醫並尋求專業支援。

（資料圖片/張浩維攝）

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疫市下不少打工仔被逼放無薪假，有的甚至被成為開刀對象。一眾孝順仔女若不幸被裁或減薪，家用方面又應如何處理？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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