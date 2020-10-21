距離畢業季節已經過了數個月，相信最新一批的Fresh grad畢業生已相繼開始上班，成為職場新鮮人。告別學生自由任性的生活，踏入朝9晚6的無限輪迴，職場的世界似乎和想像中有甚大分別。不少職場新鮮人都苦訴世界太殘酷，寧願返回校園...

歡迎來到成人的世界！畢業生告別校園後紛紛踏入職場，轉眼從學校中最資深的一群，變成公司中最年輕、資歷最淺的生物鏈最底層，一時三刻當然難以習慣這種落差。

初踏入真實的職場，難免有所不適應，全因遭遇的一切似乎和想像中大有出入。（《無法成為野獸的我們》劇照）

除了要適應做一個「小薯」外，卸下學生身分還有不少「後遺症」，相信只有一眾職場新鮮人才能體會到以下這9大落差體會！

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雖然返工並不輕鬆，但只要找到一份真正熱愛和享受的工作，任何難題也會迎刃而解。而且那種「隨時可花自己的錢，哄自己開心」的感覺，可不是一般的爽快！各位職場新鮮人，一起努力吧！！

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同場加映：職場新人必學12個求生法則 哪種上司要提防？



常言道：職場如戰場。一入職場深似海，又有新一批畢業生準備投身市場。最近連登討論區有網民佛心提醒職場菜鳥12個辦公室求生法則，作為職場新鮮人不想一出道就中雷，就必須要留意。👇👇👇立即點擊職場菜鳥看求生法則！👇👇👇

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