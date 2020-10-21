新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，航空公司亦陷入「冰河時期」。近日不斷傳出裁員消息的國泰航空，今早（21日）發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，而集團旗下全資附屬區域航空公司國泰港龍航空，將即時停止營運。 貴為本地航空業龍頭大哥，大家對國泰又有多少認知？當中有15個關於國泰的秘聞，你又知幾多？

（資料圖片/張浩維攝）

根據國泰中期報告，截止6月底，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾3.3萬名員工，其中在香港僱用約2.76萬人。貴為本地航空業龍頭，國泰紮根香港逾70年，曾獲評為全球最佳航空公司。不過國泰發跡之地並不在香港，當初更是靠賣生蠔起家。這15個秘聞，你又聽過幾多個？

（資料圖片/張浩維攝）

國泰作為香港代表性企業，大家又對它認識多少？國泰在二戰之後成立，兩位老闆原來是二戰運輸機傳奇機師。中間發生了甚麼事，他們竟然要在晚上逃離發跡之地—上海？他們又是又如何一步一步在香港落地生根？ 到近年國泰負面新聞連連，這家航空公司幾十年來，又發生甚麼離奇古怪的事？

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