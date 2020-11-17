不少明星都是「天生麗質」，全靠遺傳了父母的良好基因，想必大家都會對他們的家人長甚麼樣子感到好奇。近日，韓國網站Insight列出6名沒進娛樂圈的韓星兄弟姊妹，其中Blackpink Jisoo的家姐，被指長得像演員韓孝周。

【1】燦烈家姐

EXO燦烈的姊姊，名為朴宥拉，今年31歲。雖然她不是圈中人，但曾經是MBC、YTN等電視台的主播。最近，她還在IG上大哂燦烈送給她的名牌手袋，令粉絲都感到十分羨慕。

【2】Arin細佬

大勢女團Oh My Girl的「忙內」Arin，曾經因為清純的外表連續獲得多個月的女團個人排名第1位。她的弟弟名為崔碩俊（譯音），雖然今年只得19歲，但已經長得非常俊削。

【3】Jisoo家姐

Blackpink Jisoo的姐姐，名為金智允（譯音），今年30歲，已婚，育有２名子女，過去曾經是大韓航空的空姐。早前，她在出演節目《Trio's Childcare Challenge》時，表示過去她曾經有「軍浦韓孝周」的別稱。

【4】Rosé家姐

Blackpink Rosé的姐姐，名為Alice Park，現年27歲。畢業於澳洲名門大學澳洲國立大學法律系的她，現時是一名律師。

【5】金裕貞家姐

演員金裕貞的姐姐，名為金延貞（譯音），現年24歲，過去她曾經拍攝網劇，但未有積極於演藝圈活動。

【6】J-Hope家姐

BTS J-Hope的姐姐，名為鄭智友（譯音），現年30歲，現時正在營運衣服品牌「MEJIWOO」，在IG上擁有超過480萬名粉絲。

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想踏入娛樂圈工作，有很多途經，其中一個就是參加選美比賽。不少地方每年都會舉辦一次本土的選美比賽，例如香港小姐、日本小姐、韓國小姐等。原來不少韓國女星，都是透過參加選美出身。《Opener》為大家盤點10個選美出身韓星，「李敏鎬御用媽媽」金成玲當年都是韓國小姐冠軍！

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