《如果30歲還是處男》爆紅　精選四套清新療癒系BL日劇值得細味

BL狂熱席捲全球，漫畫大國日本陸續放送由漫畫改編的BL日劇，除同性之間散發粉紅泡泡的戀愛為亮點，故事中也刻畫對於社會眼光的不安，讓觀眾了解同志族群不一樣的想法，而今年秋天開始播映《如果30歲還是處男，似乎會變成魔法師》更是造成熱烈討論，來盤點引人熱議且溫暖的BL日劇，沒看過的觀眾別錯過了，而看過的也值得你再次細細回味。

一、《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》

日本謠傳著某個不可思議的都市傳說，「到了30歲還是處男，就會成為魔法師」，而迎接30歲的安達，就在29歲的最後一天曝光了他的處男身份，竟獲得了「只要接觸就能讀取人心」的魔法能力，而這讓他造成困擾又不可置信的能力，因緣際會下得知了公司的帥哥同事黑澤優對自己一往情深，開啟彆扭小處男與爽朗萬人迷小情小愛、臉紅心跳的攻防戰！

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日劇《到了30歲還是處男，似乎會變成魔法師》改編自漫畫家豐田優的同名漫畫，由赤楚衛二、町田啟太主演，從今年秋季開始放送，兩人的演技也讓網友直呼：「從頭到尾姨母笑」、「超可愛、超好看！」，像這種腦洞大開但又不失粉紅泡泡的設定，也只有日本人想得到了（稱讚意味）。

二、《Life 線上的我們》

能在路上巧遇與自己有著相同興趣的人是多麽浪漫的事情啊～《Life 線上的我們》描述個性截然不同的伊東及西在高中生從相遇、交往、分離、復合的故事。

正經的伊東與天真爛漫的西，因放學途中的一人幻想遊戲「白線遊戲」而偶然相遇、墜入情網，短短4集描繪出青少年對愛情的懵懂、不確定，出社會對於未來的迷茫、害怕社會的眼光，更刻劃出兩人分開後的所體會到的孤寂、重逢後心態的轉變。

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《Life 線上的我們》改編自常倉三矢的同名漫畫，該漫畫曾榮獲2018年「這本BL不得了」第4名，日劇由白洲迅、樂驅擔任雙主演，兩人將同性之間對於戀愛的矛盾及不安演繹的淋漓盡致，讓廣大觀眾們直喊「好心疼卻好真實」。

三、《昨日的美食》

被譽為2020最療癒的日劇非《昨日的美食》莫屬了！個性認真又擅長料理的律師筧史朗，與溫柔體貼的美容師矢吹賢二是一對住在市區小公寓的同志情侶，為了兩人的養老基金，筧每天上超市撿便宜，不僅嚴格控管男友的零用錢及餐費，還會向老家身手討罐頭。

該劇最令人沈迷的，就是那在柴米油鹽的日常中，散發不平凡的溫暖氣息，不僅如此，加入美食元素也讓本只期待看到粉紅泡泡的觀眾也大喊「好療癒～」「好餓呀！」

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《昨日的美食》改編自日本知名漫畫家吉永史同名漫畫，並由西島秀俊、內野聖陽主演，兩人將吉永史畫筆下的筧史、史吹描繪的活靈活現，並將漫畫裡的甜蜜感、安定感，以及最平凡卻也最難能可貴的日常，搬到螢光幕上。

四、《弟之夫》

《弟之夫》改編自同名漫畫，為日本漫畫家田龜源五郎的作品，此作榮獲第19屆日本文化廳媒體藝術節漫畫部優秀獎，該劇講述了小學生女孩夏菜與她的父親彌一，以及他父親的雙胞胎弟弟涼二的加拿大丈夫Mike三人所編織的家庭生活。

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這部戲採用單親爸爸彌一的視角，去觀察弟弟的丈夫Mike，與他人無異，都認真且努力的過生活，儘管丈夫去世了，仍對他一心一意，也讓彌一開始思考，自己對「家」的認識，該劇看似平凡、溫暖，卻如當頭棒喝，將核心問題打入觀眾的腦袋，「究竟什麼才是家庭的定義？」

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