在家煲劇｜5套2019必睇日劇　型男懸疑共鳴攪笑小品任君選擇

2019年是日劇競爭非常激烈的一年，充滿了各式各樣的人氣好劇，無論是驚悚懸疑、職場生活，或是校園霸凌，都透過劇情傳達出對社會議題的關注，也希望觀眾能透過這些日劇，更關心我們身邊的人事物。

居家防疫最適合煲劇！木村拓哉、菅田將暉、田中圭、橫濱流星等等，2019五套經典人氣日劇，哪套合你口味？（按圖了解）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

《摘星廚神》

第一部當然就是大神木村拓哉所主演的《摘星廚神》，這部講述的是原本在法國米其林二星擔任副主廚的尾花夏樹，因一連串的過失間接導致餐廳倒閉，而後遇見早見倫子，決定回到日本重開法式餐廳的故事。

除了有豪華卡司陣容之外，劇組也大手筆實際拉到法國巴黎著名的米其林三星餐廳「L'Ambroisie」拍攝，在餐廳與餐點設計上也十分用心，播出後頗受好評，可說是2019必看日劇前三名！

+ 9 + 8 + 7

■ 作品名稱：摘星廚神／Grand Maison東京／グランメゾン東京 ■ 主要演員： 木村拓哉、‎鈴木京香、玉森裕太、澤村一樹、及川光博

《輪到你了》

本劇獲得了第102回日劇學院賞獲獎名單出爐的最佳男主角、最佳女配角、最佳編劇獎，可說2019年夏季日劇的大贏家！本劇由原田知世與田中圭主演，講述的是一對夫婦搬入高級公寓後，收到了寫有「輪到你了」的恐嚇信，才發現被捲入了住戶們的連續殺人遊戲當中。

因為題材新鮮、劇情高潮迭起，有著「玩弄觀眾於股掌中」的讚賞，讓觀眾每一集看了都覺得非常過癮，因此也在排行榜上久居不下。

+ 5 + 4 + 3

■ 作品名稱：輪到你了／あなたの番です ■ 主要演員：原田知世、田中圭、奈緒、橫濱流星、西野七瀬

《我要準時放工》

這部由吉高由里子主演的日劇，看似一般職場日劇，但其實點出了現今日本社會的問題，也傳達出許多小職員不敢說但卻非常有共鳴的心聲，為什麼準時下班就是工作太少沒事做？為什麼假日也要時時on call？又為什麼做不到的事情，要拚了命壓榨大家去做？

與其說這部劇在檢討日本職場的問題，不如說是從員工身而為「人」這件事去探討我們為什麼要工作與生活，在這之間找到一個平衡點。

+ 8 + 7 + 6

■ 作品名稱：我要準時放工／わたし、定時で帰ります。 ■ 主要演員：吉高由里子、向井理、中丸雄一、櫻田通

【相關圖輯】Home Office半日煲得晒！Netflix 5部至緊湊外語驚悚短劇推薦（按圖了解）↓↓↓

+ 21 + 20 + 19

《大叔的愛－in the sky－》

這部是從2016年一路紅到現在，從單集日劇出到電影，再從電影出回日劇的《大叔的愛》，這次要將舞台搬到遙遠的天空之上，穿上機長與空服員的制服，繼續甜蜜的「大叔之愛」啦！而在本劇中的航空公司也是你我可能都搭過的日航，去年本劇播出時，飛機上的簡介可是充滿了大叔們呢！

+ 2

■ 作品名稱：大叔的愛－in the sky－／おっさんずラブ－in the sky－ ■ 主要演員：田中圭、吉田鋼太郎、千葉雄大 、戶次重幸

《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》

這部由菅田將暉主演的日劇，講述的是一位美術教師挾持了3年A班的所有學生，全校上下與民眾都以為他是為了要報復而做出這些事情，過程看似驚悚、殘忍，但看了之後會發現每集都在翻轉，在與每一位學生的對話中，他拋出了網路霸凌、謠言散播等等的問題，希望大家能夠去思考。

這部劇最後想傳達的是，這個世界並沒有因為這件綁架事件而發生什麼改變，可是如果有那麼一個人將一颯的微小的請求聽進耳裡，那麼就有了意義。別忘了，每個人都是渺小而珍貴的存在，無論是好的、壞的事情，或許都需要忍、思、悟。

+ 4 + 3 + 2

■ 作品名稱：3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－/3年A組－今から皆さんは、人質です－ ■ 主要演員：菅田將暉、永野芽郁、片寄涼太、川榮李奈、上白石萌歌

這五部2019年的日劇作品，你看過幾部呢？其實去年有非常多的日劇作品，無論是題材或劇情都非常的多元與精緻，像是溫暖小品《G弦上的我和你》、《中學聖日記》等等，如果有時間的話，不妨去找來看看喔！

【相關圖輯】6月Netflix 10部最新上架影劇！深夜食堂、解憂雜貨店小品治癒（按圖了解）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】