【日本調查】日人票選最想重溫的20部經典日劇　悠長假期竟非冠軍

新冠肺炎（COVID19）防疫期間不能到處走，許多人都窩在家裡追劇。除了大家常追的韓劇、陸劇外，日劇更是許多人從學生時代就風靡到現在！近幾年開始各國流行翻拍經典，許多日劇也被改編、重拍，但是經典被改就少了點味道，多數網友還是想敲碗「原汁再重現」，也就是重播好劇啦！

日本媒體日前調查最想「再重播」的日劇排名，3萬5千多名日本人票選出50部新舊經典日劇，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，這些作品中網友是否同樣期待、對劇的喜愛和討論度又是如何，來看看和你想的一不一樣？

點圖看網友最想重播日劇Top 20（點圖放大▼▼▼）

+ 36 + 35 + 34

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月25日至2020年05月23日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『希望看到它重播的日劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【相關圖輯】盤點9部必睇2020春季日劇：半澤直樹2、灰姑娘藥師、龍之道…（點圖放大瀏覽）：

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

連酷的夢、金針菇都嚇傻！外國人來台灣最驚訝的事 | 每日排名調查

霸道總裁只服「單均昊」！20大紅到爆台灣偶像劇《流星花園》竟排第六

無上限、回饋高！盤點2020鄉民熱議的「宅經濟神卡」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】