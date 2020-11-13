任天堂早前宣布經典隨身遊戲機機《Game & Watch》即將復活，與臨近35週年的《Super Mario Bros》合作，推出新機《Game & Watch: Super Mario Bros》，並於今日(11月13日)發售。 隨身遊戲機近年隨Switch的推出，再度成為熱潮；但要是說到10多年前的王者，那就非NDS莫屬了。當年NDS還有不少經典遊戲「名留青史」，成為了90後的集體回憶！

1980年登場的經典遊戲機《Game & Watch》最近與《Super Mario Bros》合作推出新機，並於今日(13日)正式發售。說到遊戲機中的經典，NDS當年絕對首屈一指。它以輕巧機身俘獲大批玩家歡心，不論男女老幼也被其簡潔外表所吸引。以下13款NDS遊戲均是紅極一時的經典之作，部分其後更推出了手機版，讓一眾玩家重拾回憶。

經典遊戲機《Game & Watch》與《Super Mario Bros》合作推出新機。（任天堂圖片）

當年不少遊戲直到現時也仍然流行，例如即將迎接35周年的《Mario》系列、《Pokemon》、《動物之森》等等，經典之作果然歷久不衰！

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