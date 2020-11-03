《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映10日已經破100億票房，打破紀錄成為最快破百億的電影，風頭一時無兩。《鬼滅》聯乘鐵路公司JR的真實版無限列車終於啟程，大批引頸以待的粉絲逼爆車站，途經各地亦有粉絲影相打卡實時報到。

動畫版的無限列車。（《鬼滅之刃》）

JR派出蒸汽火車58654號，由稱為「SL人吉蒸汽觀光列車」，因為外觀夠復古，又是蒸汽火車，一直受當地客和遊客歡迎。該列車近日加入鬼滅元素，在11月1、3、15、21、23日運行，來往熊本人吉市與九州博多。大批粉絲一早就逼爆各地的車站，只為一睹真實版無限列車的真面目，亦有不少網民在列車途經的地方實時打卡。到底無限列車是怎樣的呢？

👇👇👇點擊圖片看看真實版的無限列車👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

同場加映︰日本畫家Twitter挑戰 12種漫畫風格演繹鬼滅之刃

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》近日在日本上映，上映10日已成為日本電影歷史上最快破100億票房的電影。而在香港上映的日期是11月12日，相信香港粉絲已經引頸以待。在看劇場版之前，大家可以先看看《鬼滅》插圖止渴。

👇👇👇點擊圖片看12種《鬼滅》畫風👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

立即CLICK入內文睇足本版：日本畫家Twitter挑戰 12種漫畫風格演繹鬼滅之刃 海賊王風超型

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥