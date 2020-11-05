最近開播的《棋魂》真人版劣評如潮，佐為竟跟東方不敗撞樣，毀掉萬千粉絲的童年。近期還有另一套動畫《約定的夢幻島》即將於12月在日本上映，官方預告公開後亦引起粉絲微言，嫌棄主角們的造型。

要毀掉一套深受歡迎的動漫的最佳方法，就是將它真人化！多年來也有不少經典動畫被真人化，例如《龍珠》、《比卡超》、《鋼之煉金術師》等等，但只有少數如《死亡筆記》般的佳作能不負粉絲所望。以下7套動畫真人版堪稱崩毀之作，當中有沒有你的最愛？

人氣動畫《約定的夢幻島》的真人版即將於12月上映。（《約定的夢幻島》）

這7套真人版多數的最大敗筆就是「造型走樣」，無法重現原著中主角的外型，光看樣貌就難以十分出戲，難以投入。另外加上劇情改編不濟，令原著粉絲們大失所望。

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