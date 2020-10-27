今個星期六（10月31日））是一年一度的萬聖節，萬眾期待的日本名物－「超樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン）並沒有因為肺炎疫情而取消，本年度的大會將於萬聖節正日如常舉行，不過將會有防疫而訂立的新規則。在今年的作品出爐之前，《Opener 開罐》帶大家回顧最近幾年「地味Cosplay大會」的佳作！

日本「超樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン）是萬聖節重頭戲，一班參加者沒有花俏的打扮，反而Cosplay日常生活中超不顯眼的人。今年活動受疫情影響，為減低傳染的風險，大會參加方法有特別安排。當日現場參與人士需要預先登記，分開3個時間段進場，入場人數將會減半，而且需要佩戴口罩及盡量減少對話。另外，大會新增視像會議形式，有意參加的人士可以預先報名，當日透過會場大熒幕展示作品。

今年活動將於10月31日萬聖節正日進行，相信大家都十分期待參賽者的創意作品，《Opener 開罐》先帶大家回顧最近幾年「地味Cosplay大會」的代表作，入圍作品包括：狂買Uniqlo的遊日內地大媽、Food Court等不到位的心急人、芝士拉絲失敗的女高中生等等，你最喜歡哪一個？

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主辦單位亦在Twitter發起「＃地味ハロウィン2020」，讓一般網民自發投稿參與活動，最近已經有不少人在社交媒體分享自己的「低成本不起眼Cosplay」，更有人用「疫情」做主題超貼地！

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同場加映：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底

一般的電視台新聞主播，都是穿著端莊的西式套裝，給人專業、嚴肅的印象。最近，日本竟然有財經新聞的女主播疑似穿「裸體圍裙」上鏡，這套過於性感的衣著立即在Twitter瘋傳，被指有損新聞主播的形象。其後節目官方發文解釋真相，但網民仍然覺得：「服裝太過搶眼，令人不能專心看新聞。」

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觀看全文：日本23歲女主播疑「裸體圍裙」出鏡遭起底 網民驚呼：原來超有料