年輕就是要做自己！十大新世代法則打破傳統　單身、耍廢又如何？

常言道「時代在走，態度要有」，對五、六十後來說，後生之所以可畏，必定有其與時俱進的勇敢生存法則，否則七十後、八十後如何人才輩出，九十後的實力又怎麼迎頭趕上呢！有鑑於此，DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，帶你一窺現在年輕人拋開舊觀念的生活新態度，同時讓X世代(1965-1980年出生)、 Y世代（1980-1995年出生）到Z世代（1995-2010年出生）打破既有價值觀框架，跨越時空的隔閡，進而彼此相互學習、理解與包容，為台灣社會賦予前所未有的新活力，幫助傳統與創新思維擦出新火花！ Here We Go～
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月09日至2020年10月07日，共3年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『新世代勇敢法則＆生活新態度』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
資料分析 【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用)
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