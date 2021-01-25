年輕就是要做自己！十大新世代法則打破傳統　單身、耍廢又如何？

常言道「時代在走，態度要有」，對五、六十後來說，後生之所以可畏，必定有其與時俱進的勇敢生存法則，否則七十後、八十後如何人才輩出，九十後的實力又怎麼迎頭趕上呢！有鑑於此，DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，帶你一窺現在年輕人拋開舊觀念的生活新態度，同時讓X世代(1965-1980年出生)、 Y世代（1980-1995年出生）到Z世代（1995-2010年出生）打破既有價值觀框架，跨越時空的隔閡，進而彼此相互學習、理解與包容，為台灣社會賦予前所未有的新活力，幫助傳統與創新思維擦出新火花！ Here We Go～