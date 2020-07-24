廢青當道是時代宿命？　核心問題：想他們成材還是在利用他們…

近年社會上興起「廢青」一詞，似甚負面，但不少青年人仍不忌諱，甚至甘願自稱「廢青」。但你要當廢青，也不是說要當便當，實在要符合一些條件。據說一定要窮，不願返學、返工，只想旅行；經常慵懶，但又永遠不會早睡。這跟以前社會標榜的「傑青」要趕在40歲前取得社會認同的成就，可說大相徑庭。就算出於好意把「廢青」寫成「沸青」仍於事無補，因為社會變了，不是用字的問題。

速讀廢青當道背後原因…

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社會變了

青年人怎樣界定自己，怎樣運用自己的時間和精力，當然與他身處怎樣的社會緊密相關。過去勞動力不足，小孩子也要當童工，根本沒有青年觀念。如今青年人有志難伸，或者遊戲規則已被界定至他們必輸無疑，他們保護自己的最佳方法當然是「扮廢」。

如今青年人有志難伸，或者遊戲規則已被界定至他們必輸無疑，他們保護自己的最佳方法當然是「扮廢」。（《愛回家》劇照）

有心人會說，社會仍有上流機會，我們有全民教育和公平的考試制度，青少年仍有可晉身專業人士的途徑。但我們卻不能忽視幾個現實︰教育愈來愈有利富人，不利基層人士。雖然考試大體公平，然而富人的兒女可循更多不同途徑入讀優良的學府。在工作上，社會更有一種「識人好過識字」的廣泛共識。最要命的是，如果不是所謂專業人士，薪金會差一大截。面對步步高升的樓價，一些青年人真的會感到輸在起跑線，甚至感到連競技場都未能進入。

不過，仍有些人責備買不起樓的青少年經常旅行，不懂致富之道。的確，台灣、日本已成了部分港人逃逸的地方。但我們也要找出青年人（還包括中年人和老年人呢！）要經常出走，甚至說那些地方是他們家鄉的原因。或許是由於那些地方有香港逐漸消逝的生活精緻感和被尊重感。人們可以好好地在街上走，而不是人踏人腳，處處要提防被撞倒。我們在此時此地，人像貨物般移來移去，在港鐵車廂迫得連手機都拿不出來；學習則是每天的考試操練，像機械人一樣。我們清楚知道這不是幸福。

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「佛系」思想

民生無小事，那麼貧富懸殊肯定是大事：貧無立錐之地。但所謂中產也窮得只剩下錢，花幾百萬買一間「劏房」，要樂在其中絕不容易，甚至認真就輸了。於是工作得過且過就算，想升職加薪嗎？反而保存自己精神，養生養性，才是上上之策。

這種就是現時流行的「佛系」思想，即「怎麼都行、看淡一切、無欲無求」。但它的更深層哲學來源，似乎是道家思維。道家代表人物莊子，身處極可怕的戰國時代，孟子形容為「率獸食人」。蔡元培曾說過，道家盛行「在不健全之時代，如魏、晉以降六朝之間是已」。魏、晉以降六朝之間也有其社會秩序，但道家卻抗議這種「秩序」，因為它是不健全、殘害人性，而且血淋淋的。

你要在這些可怕的時勢有所作為，大概只會扼殺自己的生命。莊子反而要我們在兩個字上做工夫︰「攖寧」。這出自〈大宗師〉，拂亂而定，在混亂中，在死生中，我們仍能保持心靈的平靜。也許，有人會覺得這樣不近人情，無血性；但我細味莊子的話語，理解到這不是犬儒，不是漠不關心，而是不讓仇恨或怨憤殘害我們的本性。

這種就是現時流行的「佛系」思想，即「怎麼都行、看淡一切、無欲無求」。（香港網絡大典）

成才的殘酷

廢，換句話說，即是不成才。但成才就一定是好嗎？在〈逍遙遊〉中，莊子曾跟他的好朋友惠施討論這個問題。惠施批評莊子常說一些沒有管治者會採用的大話︰「我有一棵大樹，人家都叫它做樗。它的樹幹木瘤盤結而不合繩墨，它的小枝彎彎曲曲而不合規矩，生長在路上，匠人都不看它。現在你的言論，大而無用，大家都拋棄。」（陳鼓應語譯）

莊子說︰「你沒有看見貓和黃鼠狼嗎？卑伏着身子，等待出遊的小動物；東西跳躍掠奪，不避高低；往往踏進機關，死於網羅之中。再看那犛牛，龐大的身子好像天邊的雲，雖然不能捉老鼠，但它的功能可大了。現在你有這麼一棵大樹，還愁它無用，為甚麼不把它種在虛寂的鄉土，廣漠的曠野，任意地徘徊樹傍，自在地躺在樹下。不遭受斧頭砍伐，沒有東西來侵害它。無所可用，又會有甚麼禍害呢？」（陳鼓應語譯）

說大用的話和做有大用的人，都被判為「廢」。但廢只是不合社會的既定準則。合，當然有一點利，但卻不免被殘害甚至喪盡天良，或者用完即棄。這樣也許被判為「有用」，但又是否稱為「被利用」更貼切？

在某些時代，重點不在做到甚麼，而是不想做甚麼。（《愛回家》劇照）

在某些時代，重點不在做到甚麼，而是不想做甚麼。竹林七賢放誕不羈，不知所謂，就是為了不想去做官（對，不是為了做官）。退隱山林，不是消極，而是抗議。七賢之一的嵇康，就緊守原則，寫下《與山巨源絕交書》，卻得罪了司馬政權，受刑時只能感嘆：「《廣陵散》於今絕矣！」

要做廢青做得徹底，還是會有生命危險的。不知你是否懂得這則舊聞︰北海道美瑛町的哲學之木，本來也像樗一樣在無可有之鄉，然而在網絡時代卻吸引了過多遊客，為了拍照踐踏農地。最後，為了讓田地得保，哲學之木還是被砍了——道家花這麼多工夫思考養生保命是有理由的！他們不是消極，而是知道太積極會很危險。要改變青年人的思維，倒不如改變一下社會環境。

老年人常厭事，少年人常喜事。惟厭事也，故常覺一切事無可社為者；惟好事也，故常覺一切事無不可為者。老年人如夕照，少年人如朝陽；老年人如瘠牛，少年人如乳虎。老年人如僧，少年人如俠。老年人如字典，少年人如戲文。老年人如鴉片煙，少年人如潑蘭地酒。老年人如別行星之隕石，少年人如大洋海之珊瑚島。老年人如埃及沙漠之金字塔，少年人如西伯利亞之鐵路。老年人如秋後之柳，少年人如春前之草。老年人如死海之瀦為澤，少年人如長江之初發源。 梁啟超，〈少年中國說〉

延伸閱讀

（１）山田昌弘的《社會為何對年輕人冷酷無情》用社會學的角度解釋為何年輕人被社會冷待。他指出，戰後嬰兒已屆退休年齡，政府都把注意力放在照顧他們之上。然而，青年人未工作賺錢卻已身負一堆學債，被迫進入低薪、低成就、低晉升機會的惡劣勞動環境，前途茫茫，一方面不被社會照顧，還要受社會嘲弄。 （２）香港導演張經緯的《少年滋味》（The Taste of Youth）是一齣讓香港年輕人發表心聲的紀錄片。令人印象特別深刻的是當中有一位努力當義工的年輕人，在外在標準是一名有心人，但其內心卻十分空虛。主流傳媒總喜歡簡化故事，但靜心傾聽少年說話，才知道他們有更複雜的心事。片中的萬人音樂會，跟個人的剖白，實在是一大反差。但是，社會主流都愛前者而輕後者。

腦神經學家弗朗西斯．詹森（Frances E. Jensen）和艾米．艾利斯．納特（Amy Ellis Nutt）在《青春期的煩「腦」》（The Teenage Brain: A Neuroscientist's Survival Guide to Raising Adolescents and Young Adults）提供了一些重要的資訊，有助年輕人能夠「存活」︰首先，年輕人會比成年人更易上癮，故手機或者毒品的影響對他們尤其明顯；擁有同時處理多個任務（multi-tasking）的能力常被歌頌，但其實會破壞年輕人的學習能力。情緒壓力對年輕人的影響會比成年人更深遠，他們也更有機會患上抑鬱。我們除了說年輕人荷爾蒙分泌轉變了，其實更應留意他們的大腦發展。年輕人，要好好的活！詹森也說，年輕人的學習能力是最高的。

以上內容節錄自《年青生活哲思20則》。

書名：年青生活哲思20則 作者：曾瑞明 出版社：商務印書館

【本文獲「商務印書館」授權轉載。】

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