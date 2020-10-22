國泰裁員｜突然失業覺得自己是零？　紀錄情緒、心懷感激助再起步

「人生好難。」現今社會很常流行這麼一句話。無論職場或其他人生環境，總會時不時打擊我們，讓我們陷入低潮。這時候如果能練就一顆超強心臟、堅忍不拔的毅力，能有效帶領我們脫離苦惱、迎接更多挑戰。

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鍛鍊情緒韌性的4個方法（按圖了解）：

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「人生好難。」

《中指計劃》（暫譯，原文為 The Middle Finger Project）作者艾胥．安布居（Ash Ambridge），小時候曾以車為家、住在拖車公園；上班後也曾多次在即將達到理想職位時，遭老闆惡性開除；更慘的時，她甚至在失戀當天，家中遭小偷、家當全被偷光。歷經這麼多慘劇，安布居不但沒被打倒，勇敢地面對人生新挑戰、創立自己的事業，輔導中小企業以有趣的方式宣揚自己的產品。她之所以沒被打倒，情緒的韌性是重要關鍵。

情緒韌性不只是保持冷靜、壓抑情感；而是能夠清楚認知、擁抱負面感受，並選擇用不同態度，繼續往前走。這必須在一定的環境壓力下，才能慢慢練就出來，但既要承受壓力又不被擊倒，要靠以下 4 個作法養成情緒韌性。

1. 做情緒紀錄

大家多少都聽過寫日記有助於抒發心情，但如果要養成情緒韌性，你不必每天記錄生活中的大小事，只要記住某些特定日子情緒起伏比較大的事件，檢視是甚麼造成你情緒高昂或低落。

你不一定要寫在紙上，想用手機或電腦紀錄日誌也 OK，甚至你可以用畫的或錄音，只要能呈現你的感受都沒問題。

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2. 放過自己

華人文化傾向「嚴以律己，寬以待人」，犯了錯，我們一定會不斷檢討自己，思考哪一個步驟做錯了，並不斷苛責自己能力上的缺失。但有時候把自己逼太緊，是沒辦法察覺不同情緒帶來的不同改變的。

不過，這不代表你可以合理化一切錯誤，只是要學習在錯誤發生後，掌控自己的情緒，讓下次面對問題時的心靈更健全。

3. 常保感激

Facebook營運總監、《時代》雜誌最有影響力人物，雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg）曾在著作《擁抱 B 選項》中分享自身故事，當她丈夫早年病逝時，她曾經覺得自己跌入谷底；直到心理醫師教會她感激，從不同角度看待事情。她慶幸丈夫心臟病發時沒有載着孩子，不然她恐怕會失去更多。

要學會感激，就要從身邊最小的事情做起，比如說一頓飯，你可以感激做飯的人、送外賣的人，感謝你有一個舒適的環境可以用餐。學會知足，生命會大不相同。

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4. 保持希望

希望是沒辦法養成的，你能養成的是盡量樂觀看待事物，當遭遇困難時可以望向更好的未來，以便脫離負面情緒泥沼。保持希望，有助於在壓力爆煲的時候，成為面對未來的動力。

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