台灣四大百萬YouTuber處女作係點？回顧首發影片創意無限幽默搞笑

隨著科技發達，YouTube成為一般民眾最容易接觸的影音平台，只要有手機，就可以將影片上傳到網路上供大家分享，也造就了許多爆紅的YouTuber，能夠到達百萬訂閱的創作者想必都擁有良好的企劃、剪輯能力，也讓人好奇他們上傳的第一支影片會長什麼樣子，小編整理4個台灣百萬訂閱的YouTube頻道，大家一起來看看吧！

一、蔡阿嘎：訂閱數246萬 首支影片發佈於 2008.03.10

身為YouTube界長青樹的蔡阿嘎，以道地的台語、生動的肢體語言、幽默風趣的講話方式，賺到一大票粉絲，影片主題從一開始的愛國系列，到食尚玩嘎、台語教學等深受觀眾喜愛，目前主頻道蔡阿嘎已累積246萬的訂閱數。

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蔡阿嘎首支影片是在2008年北京奧運棒球比賽的資格賽，加拿大與中華隊比賽過後上傳燒Roots衣服影片，表示抵制加拿大製產品，由於直白又不掩飾的口氣，讓網友們看了直呼「超爽！」、「好好笑」，該影片至今已累積超過50萬的觀看數。

二、反骨男孩WACKY BOYS：訂閱數151萬 首支影片發佈於 2010.07.04

以惡搞、搞笑為影片核心的《反骨男孩Wacky Boys》創立於2012年，從自創流行語到模仿中國嘻哈節目，講他們深受年輕人喜愛，並於2018年訂閱數正式突破百萬大關，影片最高觸及率更高達700萬以上。

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其實他們的第一支影片早在2010年就上傳到YouTube，把酷炫在爸爸車頂後空翻，結果沒踩好的畫面拍下上傳，目前該影片觀看數累積到15萬。

三、這群人TGOP：訂閱數332萬 首支影片發佈於 2011.8.4

說到台灣YouTube最紅團體怎麼能忘記《這群人TGOP》，影片多以戲劇的方式呈現，近年來爆紅的「超瞎翻唱」、「經典語錄系列」，爆笑又有創意的呈現手法讓他們躍上百萬訂閱的聖殿，其中超瞎翻唱的點閱更超過1千萬次，目前訂閱數為全台最高332萬。

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《這群人TGOP》在2011年8月3日發表第一支自創作品，就是以致敬戲劇作品為主軸，利用《整鬼專家》當作故事的主要架構，在套用驚聲尖笑的形式惡搞射鵰英雄傳之東成西就、喜劇之王等電影，並仿造美式幽默的鋪成手法，該影片的點閱數也高達1千700多萬，《這群人TGOP》的魅力不容小覷。

四、HowFun：訂閱數131萬 首支影片發佈於 2012.08.01

被稱為「業配之王」的HowHow經營頻道《How Fun》，無厘頭且令人摸不著頭緒的風格，為他養出一批死忠粉絲，一人分飾多角也是《How Fun》頻道的特色，目前訂閱數達131萬。

HowHow其實第一支影片是在2009年的5月14日上傳，拍下大學期間與朋友的搞笑互動，並在美國留學期間拍攝留學生活，回國後則拍攝一系列劇情荒誕且無厘頭的短片廣受喜愛。

回國後的第一支影片發佈於2012年的8月1日，短短8秒的影片，也奠定了頻道風格，目前該影片已來到34萬的觀看數，下面許多粉絲回應「8秒的影片讓我笑了8分鐘」。

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