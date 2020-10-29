【台妹】台灣啦啦隊女神甜美可愛　網民熱棒2020三大正妹生力軍！

隨著疫情趨緩政府宣布各項規範解禁，中華職棒比賽早前也開始鬆綁梅花座等限制，吸引球迷們到場觀賽，現場的還有啦啦隊女孩們的活力表演也是一大亮點。除了大家耳熟能詳的女神們，還有哪些女孩們在近期也加入了啦啦隊，成為未來的球場焦點呢？今天小編就整理三位啦啦隊女孩們，讓我們一起看下去吧！

# 中信兄弟Passion Sisters：林尹樂（Julie）

五官深邃立體，有著甜美活力笑容的Julie，其實是泰國混血兒，曾任統一獅、富邦悍將成員，不僅有芭蕾舞底子，也擔任過周傑倫演唱會的專業舞者，今年是收到好閨蜜峮峮的引薦下加入，消息曝光後也吸引球迷們熱烈迴響「兄弟們上啊」、「太美啦」。

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# 樂天桃猿Rakuten Girls：李河潤 （韓國籍）

隨著Lamigo桃猿轉賣給樂天後，旗下專屬的啦啦隊LamiGirls，改名為樂天女孩Rakuten Girls，今年初邀請了韓國籍女孩李河潤加入，讓啦啦隊也有洋將生力軍，立馬引起球迷關注，李河潤同時也是韓國職棒韓華鷹隊啦啦隊，表示希望把韓國應援文化帶到全世界，消息一出讓球迷直呼「真補強」。

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# 統一獅 Uni-Girls 少少

今年三月新增成員之一的少少（杜少榛），其實曾是綜藝節目《國光幫幫忙》前班底，身材姣好的她被封為「國光女神」，也出過寫真書獲得不少粉絲喜愛，本身粉絲團已經有30幾萬人，在《網路溫度計通告藝人排行榜》中的正面好感度也有29％，這次加入統一獅也算是來頭不小，吸引了不少球迷注目，留言評論「是國光女神耶」、「想去場邊看少少」。

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不只啦啦隊有洋將 台灣女孩峮峮也紅到海外

除了Rakuten Girls有韓國女孩加入，啦啦隊逐漸走向國際化，最後別忘了我們中職也有啦啦隊女孩「峮峮」紅到日本去啦！不僅在《網路溫度計網路口碑-時尚網紅排行榜》位居第三名，近三個月就有14,724 篇聲量，好評影響力高達7.5分，今年3月又再次登上日本少年週刊《YOUNG JUMP》封面，成功收服日本粉絲，讓台灣網友看了紛紛留言「台灣之光」、「台灣難波萬」，讓我們再一起回顧峮峮的強大魅力吧～

相關圖輯：峮峮在IG一連曬出多張穿著制服應援的美照，再受網民熱議！▼▼▼

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