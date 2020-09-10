21歲偶像為還亡父800萬債　拍騎呢片變YouTube紅人　連呢樣都食！

開罐
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現代社會人人都喜歡睇YouTube，不少人都想靠拍片成名。不過，有些YouTuber拍片的目的，並不只是成名。日本混血兒YouTuberゆん（熊崎優美，下稱小優）數年前因身負巨額債務而踏上拍片之路，最終走紅成為超過200萬訂閱的YouTuber。

日本節目《幸せ！ボンビーガール》邀請了當紅YouTuber小優上去，分享自己過去的奮鬥故事。小優在21歲時便承擔父親去世後留下的巨額債務，努力工作還是無法賺到足夠還債的錢，所以便決心成為YouTuber，靠着出眾外表和拍攝騎呢短片爭取人氣。現在她的債務已經還清，並開立了自己的店舖，到底她是怎樣奮鬥過來的呢？

小優不只是YouTuber，也憑人氣接到很多演藝工作。（節目截圖）

👇👇👇點擊圖片及影片看小優的奮鬥過程👇👇👇

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同場加映︰日本婚紗相Twitter瘋傳　網民爆笑P圖大戰

結婚是人生大事，相信所有新人都希望影一輯浪漫的婚紗相，但婚紗相背後的拍攝過程卻沒多少人留意。近日有攝影師在Twitter發表帖文，公開婚紗照背後暗藏的爆笑彩蛋，結果引發網民瘋狂討論及改圖。

👇👇👇點擊圖片看爆笑改圖👇👇👇

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