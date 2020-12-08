有妹妹更幸福！心理學家指吵鬧中成長更和諧　只有兄弟又會點？

生活當中如果有難以啟齒的事情可以先跟姊妹討論，總會感到自己是被支持的。從小在打打鬧鬧的時光中成長，但在人生重要階段姊妹都不曾缺席，凡是第一次談戀愛跟男朋友吵架分手，都姊妹可以當你的垃圾桶、找不到人跟你一起逛街家裡就有個好姊妹可以陪伴你。更有研究發現，家中有個妹妹可以讓你生活更樂觀！

▼▼▼點解家中有個妹妹可以讓你生活更樂觀？▼▼▼

根據心理學家說法，家裡至少有個女孩會讓家庭更和諧，而情緒也會相對好。透過數據調查571名年齡位於17-25歲之間的人，發現有姊妹的人更能擁有平衡的生活方式，以及更能拉近家人之間的距離，因為他們會鼓勵家人之間要多聊聊、溝通。

阿爾斯特大學的心理學教授表示：「有姊妹的人較有良好的溝通能力，因為他們會傾向多跟家人溝通協調，畢竟每天生活在一起當中難免會有小摩擦，加上姊妹會鼓勵家人們去表達自己內心的想法，而兄弟之間則少數會這樣，畢竟他們天生就有種不會把事情說出來的傾向。」

根據這個研究發現，只有兄弟的人生活中的開心指數相對偏低，而有姊妹的人相對較高。如果受測者是來自破碎的家庭，這研究更是顯著，姊妹之間會更加珍惜彼此甚至當作是精神上唯一的支柱。獨生子女則是在中間值，共同參與研究的學者補充：「發現獨生子女在家庭以外會有更深厚連結，他們跟有兄弟姊妹的人一樣，會獲得社會上的支持，只是這支持不是來自家庭本身。」

一幕幕與姊妹爭執鬥嘴的畫面常常出現在我們生活中，有時候家裡如果少了姐姐或是妹妹會覺得特別不想講話甚至空虛，代表姊妹在你生活中已成為不可或缺的角色，所以善待愛我們的人並珍惜就會感到幸福喔！

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