讓子女學習以同理心看待事物　減少兄弟姊妹間爭執｜Natalie Yim

兄弟姐妹不和，有時來自不懂得互相體諒，家長也曾向我訴說，當子女爭執時，家長嘗試勸和，結果卻換來孩子抱怨爸媽偏袒某一方，這實在令大人束手無策，問我該從何入手。 那就講一個故事，讓他們明白吧！故事既是小朋友的語言，而這個我準備要講的、取材自日常生活的故事，更可以讓小孩學會體諒，以及練習以同理心處事。

在說明那是什麼樣的故事前，我想先讓家長了解「基本歸因偏差」(Fundamental Attribution Error)。原來無論小朋友，還是大人，在看待別人時總會有點偏差，自然而生的。正正是那一點點並非故意造成的偏差，使對方生氣、責怪我們不懂得體諒，甚至產生爭執。

現在進一步解釋「基本歸因偏差」，其中重點名詞有兩個：「內在因素」和「環境因素」。在我們評價他人時，我們總是傾向看重內在因素（如人格或態度），而忽略環境因素；至於在評價自己時，則剛好相反，看重環境因素，跳過內在因素。

例如，員工遲到，主管傾向將遲到原因歸咎於下屬的人格，即懶散，而不是當日交通異常擠塞。另一邊廂，主管自己遲到，他想到的是今天巴士沒準時到站、大堂又特別多人等升降機等等，這些環境因素，而不會說到自己的人格或態度頭上。

回到講什麼樣的故事給孩子聽，家長可以在日常生活中尋找事例，讓孩子多面思考，學習體諒。例如，你們看見甲君從餐廳匆忙離去，撞到乙君。你可以問小孩怎樣看甲君，粗魯兼沒禮貌？還是可能因為甲君收到電話，他婆婆進了醫院，所以心急離去？

如果孩子年紀大一點，家長亦可以告訴他們，人類自然傾向想到對方的性格差（粗魯兼沒禮貌），多於考量外在因素（婆婆進了醫院），讓孩子習慣去察覺自己的思路。

平日多讓子女練習以同理心看待事物，到兄弟姐妹間有爭執，我們便可以立刻喚醒他們的同理心——妹妹把果汁倒在你身上，不是因為她頑皮，只是因為她看著電視，沒注意桌子上的杯子。當然，這種看事情的方式，絕對不是製造藉口的機會。不過分辨故意搗蛋還是不小心，這一點該不會難到家長，甚麼時候該讓兄弟姐妹互相體諒、甚麼時候該由家長嚴肅正視問題，這些後台工夫就拜託你們了。

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作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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家長可留意以下幾項，去判斷小朋友是否有機會是亞氏保加症患者，如持續一段時間的觀察後仍有懷疑，便建議找專業人士做一個有系統的檢測：