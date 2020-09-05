抗疫長時間留家兄弟姊妹多衝突　專家建議4招解決手足相爭

受疫情影響，不少家庭都盡可能減少外出，選擇多留在家中，對家中有多於一個小朋友的家長來說，可說是一大挑戰。長時間在家抗疫，每天在家帶來的煩悶情緒，小朋友們相處的時間多了，衝突不免會增加。家長想更加妥善處理小孩之間的爭吵，就要留意專家提出的幾項建議。

注意自己和小朋友的情緒

美國兒科學會(Academy of Pediatrics)的博士Tanta Altmann指出，如果父母經常表現出焦慮、大壓力的模樣，小朋友很大機會也變得這樣，所以家長在家裡的表現十分重要。要了解自己有沒有焦慮，專家建議父母可以自行檢查身體狀況，例如感覺一下心跳的快慢、肌肉有否繃緊、有沒有經常出現頭痛、失眠或胃痛等不適。這些都是壓力導致的現象，我們可能會因為習慣而不自知。

至於小朋友因壓力而作出的行為，他們可能會變得反抗，甚至固執，重複用一樣的方式做相同的事。家長如何面對小朋友的反常，對他們來說十分重要，應盡量避免對他們大吼，過分強烈地指罵。與小朋友溝通要保持誠懇，當他們因為不能正常上學感到挫折時，父母可以平靜地解釋疫情的情勢，安撫他的情緒。家長要討論嚴肅的話題時，可以等到小朋友睡了之後，因為他們經常會傾聽和觀察。

用「我」字作開頭

除了抒緩子女激動的情緒之外，家長在說話時，可以多用或者鼓勵子女用「我」字來開頭，例如比起「你快點去吃飯」，「要是你不吃飯我會擔心」等方式，因為心理學認為，以「我」字作主語的句子較為溫和，也更能表達內心感受。

保持小朋友的作息正常

即使在不用上學的日子，家長也要確保他們的作息時間，該活動的時候就多動，該休息就要停下來。小朋友運動時排除多餘的能量，可以減少他們的沮喪感，甚至減低小朋友之間的衝突，他們會認為攻擊對方例如推撞、拳打腳踢，可以將抑壓的能量揮發。所以多讓小朋友在戶外運動，多跑動發洩精力，才不會互相打架。

介入成為發言人

小朋友間發生的爭執，很多時由於他們的溝通技巧不足，無法向對方解釋自己的想法，家長可以適時介入，為他們作出談判的方案，例如讓他們每人輪流玩玩具10分鐘，並用計時器計着。

讓子女團隊合作

當小朋友玩遊戲、踢足球時，可以建議他們成為同一隊，並與他們競賽，這樣能令小朋友們一起努力，而不是互相鬥爭，提醒他們是在同一方。有時候小朋友在遊戲過程中，會感激有彼此作為隊員，在獲勝後更會友好地擊掌。

資料來源:CNN Health

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