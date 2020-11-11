無聊的時候你會做甚麼？上網、打機還是煲劇？如果可以將空閒的時間，用來挑戰一下新事物，可能會有意想不到的結果。日本有位少女，自6月起開始在Twitter發表自己忽發奇想而製作的發明，引起網民熱議。

少女的名字叫「天下のちゃんゆき」，人們簡稱她為「天下」。最近，她就用創作力量同幻想，在Twitter帳戶上（@yuki_banamon）分享一些低成本發明，例如一部節拍機，讓因疫情而無法去看現場表演的人，可以自己在家邊聽音樂邊打拍子。結果她的發明廢到笑但太有趣，而引起數萬網民點讚，更稱她為天才。

【1】人聲節拍機。（Twitter@yuki_banamon）

👇👇👇點擊圖片看看她的創意發明👇👇👇

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據網上資料所說，素來有個性的她小時候本來是希望成為漫畫家，但後來因為覺得太麻煩所以放棄了。之後她成為了偶像組合THE BANANA MONKEYS的成員，並在隊中擔當作詞人的位置。

👇👇👇點擊圖片看看天下和這隊少女組合👇👇👇

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同場加映︰日本畫家Twitter挑戰 12種漫畫風格演繹鬼滅之刃

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》近日在日本上映，上映10日已成為日本電影歷史上最快破100億票房的電影。而在香港上映的日期是11月12日，相信香港粉絲已經引頸以待。在看劇場版之前，大家可以先看看《鬼滅》插圖止渴。

👇👇👇點擊圖片看12種《鬼滅》畫風👇👇👇

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立即CLICK入內文睇足本版：日本畫家Twitter挑戰 12種漫畫風格演繹鬼滅之刃 海賊王風超型

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