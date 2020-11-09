日劇迷最關注的，必定是有「日劇奧斯卡」之稱的日劇學院賞，看看自己支持的劇集有沒有得到嘉許。第105屆日劇學院賞結果已經出爐，當中以《半澤直樹》和《MIU404》呼聲最高，爭奪各個獎項。兩劇是都由男性主演，所以主演女優賞自然落在另一套人氣劇集上，你猜到是哪一套嗎？

半澤直樹在2013年播出時是收視神話。（《半澤直樹2》）

日劇學院賞是由日本電視情報雜誌《The Television》在1994年開始舉辦的選舉，在行內及觀眾之間具公信力，由雜誌旗下的娛樂記者、讀者及業內評審，3方投票評選出他們認為表現最佳的作品。日劇學院賞以往是每季評選一次，但今年因為疫情影響，很多劇集被逼延期拍攝及播出，不少日劇在9月才迎來結局，所以這次評選的範圍擴大到橫跨4月至9月播出的劇集。

另一套人氣作品《MIU404》是由星野源和陵野剛主演。（《MIU404》）

當中，今季獲得超高人氣的《MIU404》，與2013年播出時成為收視神話的《半澤直樹》續作是呼聲最高的兩強。《MIU404》是由2018年播出時制霸6個獎項的《Unnatural》幕後班底製作，包括編劇野木亞紀子、製作人新井順子及導演塚原亞由子，連主題曲都是同樣邀請了米津玄師主唱。結果這兩套劇分別奪得多個獎項，包攬了大部分獎項。

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同場加映︰2020年8個日劇新小鮮肉 有個被選為國寶級帥哥

說起日劇男星，多數人腦海中應該也會浮起木村拓哉、佐藤健、松本潤等男神級明星。但時代交替，只認識他們幾位就太過時了。《開罐Opener》為大家盤點了8位近來在日本冒起的新生代小鮮肉男星，讓大家大飽眼福。

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