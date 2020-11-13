仍是單身？想趕在年尾前出Pool？有好嘢介紹畀大家。近日，有網民在連登討論區上分享一篇名為「脫毒必備：型男常用十大搭訕句子！全都學會從此向尷尬説不！」的帖文，貼出70年代撩妹10大搭訕金句，單身的大家還不快快學起來？

（網上圖片）

近日，有連登討論區網民考古，挖出當年價值$110台幣的70年代撩妹秘笈《怎樣交女朋友》！抱著「不能只有我看到」的為人為己精神，網民無私分享撩妹天書中的10大搭訕金句，又指「脫毒必備：型男常用十大搭訕句子！全都學會從此向尷尬説不！」

（網上圖片）

撩妹秘笈第十二章寫到，「有許多男士已經運用了它們，並獲得很大的成功」，單身的男生有興趣試試嗎？天書初印於1976年台灣，有網民笑稱「原來我媽當年是這麼容易追」，「難怪我單身，我一句都講唔出」。小編（試圖）實試使用以下10句撩妹搭訕金句，但發現單單只是讀出來已有點吃力，建議恥力不高的用家，請小心服用。

▼▼▼▼▼點擊看70年代撩妹秘笈10大搭訕金句▼▼▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：交友APP分析10招出Pool必勝術 港女最憎騷肌男、講Hello都唔得

近年不少單身男女都會透過交友APP尋覓真愛，近日有香港交友應用程式平台發表大數據分析，發現用甚麼照片作為Profile相片，第一次對話的開場白是甚麼，其實都會影響配對是否成功。交友APP大數據也歸納出10招出Pool必勝術讓讀者參考，年尾出Pool不是夢。

▼▼▼▼▼點擊看10招交友APP出Pool必勝術▼▼▼▼▼

點擊睇全文：交友APP分析10招出Pool必勝術 港女最憎騷肌男、講Hello都唔得