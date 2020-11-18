韓國大型選秀節目《PRODUCE 101》的造假事件有最新進展！首爾高等法院刑事1部於11月18日早上公布「被調包練習生名單」，涉及12名參賽練習生，其中《PRODUCE X 101》佔最多，共有6名練習生被換掉。

受造假風波影響，《PRODUCE X 101》的誕生組合X1出道短短5個月便解散

韓國大型選秀節目《PRODUCE》系列，由2016年開始每年舉辦1次。雖然每次節目都十分有話題性，惟在2019年舉行的《PRODUCE X 101》決賽中，有粉絲發現各練習生的票數差非常相似，遂揭發製作組造假之事。事件驚動政界、法律界人士發聲，要求警方嚴正查明事件真相。經過1年的調查後，製作人安俊英等人被判入獄3年及罰款3600萬韓圜（港元23萬）。

首爾高等法院刑事1部於11月18日早上公開「被換包練習生名單」，表示「經過詳細考慮後，決定公開受害練習生，但不公開涉嫌造假而獲利的練習生」。4季節目中，共有12名練習生被換包。

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同場加映：16位《PRODUCE》最可惜的淘汰者

《PRODUCE》製作人安俊英日前終於承認了第3、4季造馬，第3季誕生的女團IZ*ONE亦因此而取消showcase，而第4季的男團X1的前路則未知之數。每季總有一些被淘汰的參賽者，是令大家覺得非常可惜，《開罐》盤點了16位《PRODUCE》最可惜的淘汰者。



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