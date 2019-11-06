《PRODUCE X 101》製作人安俊英被捕　「4宗罪」令粉絲超討厭他！

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》自7月舉行決賽之後，爭議一直未有平息，負責的PD（製作人）安俊英日前更被警方拘捕，就造馬事件進行調查。消息傳出後，粉絲都表示「大快人心」，到底他做了甚麼令大家如此討厭他？

《PRODUCE》製作人安俊英(右二)被捕／TVDAILY圖片

《PRODUCE X 101》

《PRODUCE X 101》製作人（俗稱PD）安俊英、節目相關製作者、以及STARSHIP娛樂副社長金康孝日前（11月5日）被警方以涉嫌欺詐、妨礙公務等罪名拘捕。根據韓媒的報道，警方已掌握安俊英、製作組與娛樂公司有金錢交易的證據。消息傳出後，粉絲都拍案叫絕，表示「大快人心」。到底，安俊英做過甚麼令所有人也這麼討厭他呢？

【罪名1】涉嫌與娛樂公司勾結造馬

根據韓媒的報道，警方已掌握了安俊英等人，在爆出造馬爭議後，多次企圖銷毀手機短訊及其他證物的證據。另一方面，警方亦確認了他們曾經多次接受娛樂公司的邀請，出席於江南娛樂場所的招待，目前警方仍在調查到底這些招待是否與節目造馬有關係。

在造馬風波之中，相信最無辜的一定是X1

【罪名2】安排PD PICK

所謂「PD PICK」，即是特別受安俊英喜愛的練習生。這些練習生為甚麼會成為PD PICK？節目《PD手記》早前曾播出有關節目造馬的特輯，有曾經參賽的練習生表示，在決賽之前已經知道最終排名是甚麼，「一早知道自己不能出道，因為公司只得1個人能出道」。另外，亦有練習生表示，STARSHIP娛樂的練習生一早知道競演曲是甚麼，「他們說是排舞老師告訴他們，而且很早便開始練習」。除此之外，還有練習生指，在分配歌曲時，原本是由作曲家負責分配，「有作曲家曾經被製作組說服30分鍾，強制將歌曲的高潮部份分配給指定練習生」。

曾參與《PRODUCE X 101》的練習生向《PD手記》爆料／《PD手記》截圖

【罪名3】魔鬼剪輯

為了令到「PD PICK」順利出道，節目亦被指有「魔鬼剪輯」，刻意破壞某些人氣高的練習生的形象。魔鬼剪輯由第1季開始已經有，雖然節目組曾經否認有魔鬼剪輯此回事，不過每季似乎也有類近的「劇本」發生。例如第2季的參賽者權玄彬亦曾經懷疑被魔鬼剪輯，節目播出他和其他練習生一起練習的情節，卻只把他偷懶睡覺的畫面刻意全部剪在一起，令人質疑他的態度有問題。而第3季《PRODUCE 48》的大熱參賽者張圭俐曾經在表演時破音，節目組卻不斷把她失誤的一句不斷重複。上述練習生最終也沒能出道。

【罪名4】播放份量超不平均

受到「PD PICK」的影響，練習生的播放份量被指非常不平均。有參賽的練習生接受《PD手記》訪問時表示，某些練習生幾乎出現在所有預告、幕後花絮之中，「每集最小的份量也有5至10分鍾」。而《PD手記》的工作人員更分析了《PRODUCE》1至4季一共6240分鍾的內容，指「第一次被淘汰的人，平均只有16秒份量。而出道組人員則有2分鐘4秒」。

每季前3名的練習生，有23分鐘的份量，而最下位圈的練習生，只得平均2.7秒的份量／《PD手記》截圖

一名練習生的爸爸亦接受了節目的訪問。他表示，留意到某公司練習生的份量突然間上升。「在頭幾集都不覺得他有甚麼份量，但後來突然又叫他做main vocal做centre，份量突然多了，排名亦瞬間由23名升到14名」。此外，一名練習生更表示，有練習生因為在起床時與工作人員發生爭執，因而被剪走所有鏡頭。

練習生表示，每次起床時，工作人員都是非常無禮地叫醒他們／《PD手記》截圖

《PRODUCE》這個節目，本意是讓觀眾投票決定誰來出道。如今被爆出造馬，不但令觀眾失望，而且有可能令這些選秀節目永遠消失。希望警方能早日查出真相，令犯罪的人受到應得的懲罰吧！