雖然韓國最出名的產業是K-POP、韓劇，但近年來韓國的動漫界都開始受到關注！除了《女神降臨》、《整容液》之外，相信以下這名動畫作家所製作的短片，大家都一定看過。他就是在YouTube坐擁124萬粉絲的「JJAL TOON」，早前曾製作一條女孩子養狗的另類搞笑動畫而爆紅。

這條影片在YouTube上已累積超過660萬點擊率

YouTube坐擁124萬訂閱

2018年8月加入YouTube的「JJAL TOON」，現時在YouTube上擁有124萬訂閱者，Facebook上亦有超過30萬粉絲。憑著特醜的畫風，加上作家親身以趣怪的聲音配音，令JJAL TOON成為韓國業內現時最高人氣的短篇動畫作家。

作家真身竟是大帥哥

與超醜的畫風剛剛相反，JJAL TOON的作家真身竟然是一名超級大暖男！他的名字是柳秀文（譯音），今年30歲，偶爾會在Instagram上公開自己的真身，每次都會惹來大批粉絲留言大讚他的外表，「oppa真的長得很帥」、「很難將這副帥氣的外表與影片中那些聲音掛勾」。

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畫漫畫前曾是主播

柳秀文在接受韓媒《朝鮮日報》訪問時曾經表示，自己是在2016年開始畫漫畫的，在畫漫畫之前，曾經在電視台做過製作人、主播等工作。雖然自小的夢想曾經是當製作人，但實際當過之後，就發現工作性質與自己想像的太不同，對前途感到徬徨時，就開始了畫漫畫。

月賺2000萬韓圜

JJAL TOON現時每周平均發3、4條影片，每條平均都有200至300萬的點擊率，光是在YouTube每月就可以賺到至少2000萬韓圜（港元13萬）。他坦言，自己開始畫漫畫時，完全沒有想過能得到這麼高的人氣。

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