城巴車廂上3年前發生命案，一名土木工程師涉在一輛行駛中的巴士捅其女右逾30刀，再打爛玻璃窗在上層跳車，女方不治，男卻獲救，工程師被控謀殺，案件日前(24日)在高等法院續審。

（資料圖片）

早前庭上讀出被告的多份精神科報告，內容透露被告對過往多名女友都監控甚嚴，除會追踪各女友行踪，其中一名女友是老師，該女友與男學生交談，被告亦要她交代詳情。此外，被告又會瀏覽色情網站，以查看會否發現女友的性交片段。

總是覺得另一半不夠好？是雙方關係出現問題了，還是自己對情人苛索太多，有過多無理期待？心理學家Tarra Bates-Duford指，很多時候我們在親密關係中的憤怒和滿，原因不在於關係的質量本身，而在於我們對關係抱有不合理的期待，當對方做不到，自已就會容易變得猜疑及不信任，最終成了恐怖情人也不自知。



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同場加映：對戀人過多無理期待？心理學5題測你是否恐怖情人｜拍拖要考牌#40

美國心理學家John Gottman研究兩性關係超過40年，研究出獨有的一套理論，透過觀察雙方的面部表情、說話聲線、用字的情緒等，去分析一對情侶的關係親密度。其中 Gottman 列出了20條小問題，讓情侶測試一下「你有多了解另一半」。自問老夫老妻的戀人們，甚或已分手想檢討一下原因的「復單者」，都不妨和另一半各自用紙筆寫下答案，之後再計分，看看你們情侶間的親密度。

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