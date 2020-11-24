做Project遇上成group都係freerider點算？最近有中大學生在Facebook專頁「CUHK Secrets」發文，指自己隨機分組，除了自己外，全組組員都不事生產，他由開group一刻就知道大事不妙，便著手佈局，跟freerider鬥智鬥力。

一般人遇到freerider，多數會啞忍，為求過骨一人做多一點，又或者索性攬炒齊齊死。不過一次過遇上整組人都是freerider，就不是人人都可以淡定應對。這位中大同學更有不一樣的處理方法，可以同時保住自己的grade，又可以令freerider們全軍覆沒，更順手發了一筆小財！

中大同學有不一樣的處理方法，可以同時保住自己的grade，又可以令freerider們全軍覆沒。

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+ 8 + 8 + 8

做Freerider仲惡言相向當然唔啱，不過事主佈局屈錢都是不道德，更隨時被指控騙財，小編勸大家都是不要以身試法喇！

同場加映：Donki相戀意中人/無言的TrumpTrump 6大經典萬能key唱到街知巷聞

「Donki相戀意中人～」Donki驚安之殿堂來港至今，經常成為網絡話題，其主題曲「don don don donki」洗腦到不得了，今次被發掘為新一代萬能key，洗腦級數上升至另一層次。說到萬能key，又怎少得當年的萬能key之王陳瀅？接下來這6個萬能key，聽完包你返唔到轉頭。

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