張敬軒最近開演唱會，不過仍持續在Instagram用千字文表揚工人姐姐的早餐「佳作」，早前的炭燒牛角包、「中國藍芝士」腐乳配超稀白粥等，成為一時佳話。網民關注軒仔演唱會之外，更表示已習慣每日等待他的早餐包膠。

張敬軒的「美食」PO引來數以萬計的網民比like留言兼追Post，連其他藝人如阿Sa、謝霆鋒等都留言食花生。霆鋒見軒仔冇啖好食，更送出私人品牌臘腸，拍埋片教他30秒即食技巧。可惜次日，軒仔姐姐睇完片之後，早餐仍然十分有「驚喜」，令軒仔向霆鋒道歉，大嘆「鋒爺我冇保護好你嘅腸係我唔啱」。霆鋒就留言：「呢一刻我頭頂都係直嘅驚嘆號！」

張敬軒賜名：瘀黑系早餐（ig@hinscheung）

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同場加映：Donki相戀意中人/無言的TrumpTrump 6大經典萬能key唱到街知巷聞

「Donki相戀意中人～」Donki驚安之殿堂來港至今，經常成為網絡話題，其主題曲「don don don donki」洗腦到不得了，今次被發掘為新一代萬能key，洗腦級數上升至另一層次。說到萬能key，又怎少得當年的萬能key之王陳瀅？接下來這6個萬能key，聽完包你返唔到轉頭。

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