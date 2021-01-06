在網絡上，真真假假都難以分辨。修圖程式越來越強大，網民在電腦見到的名人再也太一定是真的。日本有個Cosplay紅人出寫真集，竟然被大量網民給予一星負評，因為內頁與她平時的樣子差別太大，判若兩人。

ふぇりすみにょん常常在Twitter上載照片建立萌妹形象。（Twitter@FelizNyan）

日本Cosplayerふぇりすみにょん（@FelizNyan）以豐滿身材著稱，她之前示範「新童貞毛衣殺」和Cosplay《鬼滅之刃》戀柱的照片曾經被瘋傳。不過，她在10月出版的寫真集《「ラスト・バケーション」ミスｉＤデジタル写真集》得到大量買家一星負評，指寫真集內頁的照片與她平時在Twitter上載的照片相差太遠。

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買家轟貨不對辦 真實樣貌及背景成疑

從FelizNyan平日上載的照片，可看出明顯的修圖痕跡，但仍然不減她的人氣。直到在買了寫真集的人在網上轟貨不對辦，有網民大叫「回水」、「後悔買了寫真集」等。事件引發大量媒體和網民發文討論她的真實樣子，又有人翻出疑似是她的舊照對比，並揭發她報稱21歲是假的，實際已經超過30歲。如果在網上搜尋她的名字，會發現她很多不同時期的照片，全部樣貌都相似但又不能確定是否同一人，到底她是個怎樣的人？

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同場加映︰日本粗眉諧星為脫單修眉 大改造後秒變橋本環奈 網民讚︰潛力股

眉毛和髮型對人的外表真的很重要，換了修一修眉，轉了髮型就可能像換了別人一樣。日本搞笑藝人井上咲樂最近上電視節目參加形象大改造，她瞬間由女漢子變成翻版橋本環奈，震驚在場嘉賓。

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