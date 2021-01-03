有些人深信，每個人在世上都有另一個自己，但如果你的「另一個自己」是一個公仔，會有甚麼反應呢？日本真的有位少女，視一個娃娃為自己的分身，並將它打扮到與自己一模一樣拍寫真。

太樓為人偶打扮得超精細。（Twitter@iretaro）

日本少女太樓（Twitter@iretaro）本身是一位模特兒及攝影師。某天她偶然在街上見到一個Ball Jointed Doll（BJD）玩偶，即是擁有球型關節的可活動人偶，這些人偶做工精細，每個表情樣貌都可能不一樣，所以索價甚高。太樓覺得那個人偶與自己很相像，甚麼覺得可能它有靈魂，或許是世上另一個自己，所以買下它。然後她將人偶打扮到與自己一模一樣，然後拍寫真放上社交平台。從太樓的照片可見，人偶的服裝精細度超高，無論她如何打扮，人偶都會穿我一模一樣，網民更驚嘆是「神同步」。太樓的作品吸引不少網民讚好，更推出寫真集《太楼写真集 ロードムービー》。

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同場加映︰IG女神上電視示範炒飯 圖人不符真身似路人甲

網絡世界常有「照騙」，但一時騙得過網民，始終都要用真面目示人。日本有一位IG女神，最近受邀上電視節目，結果網民發現電視上的她，與平日在IG上的她，簡直判若兩人！

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點擊看全文︰IG女神上電視示範炒飯 圖人不符真身似路人甲 全民炒車怒轟詐騙

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