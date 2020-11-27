很多人兒時都有幻想過明星，當長大後有些人會放棄，有些人則會視之為夢想。日本美男選舉Junon Superboy Contest 2020近日公布結果，參賽者不少是13、14歲的男孩，而冠軍則由14歲中學三年級生奪得。

Junon Superboy Contest是日本全國級大型選美比賽，由「主婦與生活社」旗下發行的月刊雜誌《JUNON》舉辦。參加比賽資格為12至22歲、沒有所屬藝能事務所的美男子，菅田將暉、藤岡靛等人氣男神都參加並贏得過這個比賽。

Junon Superboy Contest是日本全國級大型選美比賽。（《JUNON TV》）

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比賽今年已經來到第33屆，全國合計報名人數有17,185人，通過書面審查和網上面試等幾次審核選出決賽選手。決賽在11月22日，在東京舉行，評審根據「外表」、「時尚觸覺」、「個性」、「才藝」和「將来性」5個準則評分。今年的冠軍是年僅14歲的中3學生前川佑，其他參賽者亦有很多是介乎12至15歲之間的「正太」，網民見到也驚呼「這是犯罪」、「要報警處理」。

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同場加映︰崩潰邊緣全靠巨星前輩一句話打救 LiSA主唱鬼滅之刃背後7個趣聞

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港上映一個星期多，票房已突破2000萬。電影受歡迎，片尾曲《炎》和主唱歌手LiSA也一起爆紅。最近LiSA就在節目上分享經歷，說自己以前在低潮時因為收到巨星級前輩的一段訊息而重新振作。

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