近日疫情又見反彈，第四波來襲大家又可能回到留家抗疫的狀態。在家覺得很悶？可以睇睇日本惡搞達人ARuFa的新搞作，將微波爐變成家庭影院，實際效果超好笑。

日本惡搞界KOL ARuFa又有新作，他用一部微波爐，加上簡單道具就做好家庭影院，仲自己親身演出劇情。ARuFa在Tittwer上載其他惡搞影片及圖片，無聊得來又好笑，最適合在家解解悶。

【1】ARuFa示範將微波爐變家庭影院。（Twitter@ARuFa_FARu）

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看ARuFa的爆笑合集👇🏻👇🏻👇🏻

+ 30 + 30 + 30

同場加映︰PS5｜14款90後最愛Flash Game 烤肉好易夾燶、呢款遊戲長期熱搜

機迷期待已久的PlayStation5（PS5）行貨昨（19日）正式發售，之前預訂了的買家可以憑單到各大商店取貨，至於未買到的機迷可以等11月27日第二輪網上預訂再買。在細個未有PlayStation之前，我們都是玩一些線上遊戲作娛樂，雖然簡單但已經帶來很多回憶。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看14個兒時必玩Flash Game👇🏻👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

點擊看全文：PS5｜14款90後最愛Flash Game 烤肉好易夾燶、呢款遊戲長期熱搜

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥