《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在香港上映一個星期多，票房已突破2000萬。電影受歡迎，片尾曲《炎》和主唱歌手LiSA也一起爆紅。最近LiSA就在節目上分享經歷，說自己以前在低潮時因為收到巨星級前輩的一段訊息而重新振作。

LiSA近日在節目《行列のできる法律相談所》透露，自己在2年前曾經有過一段低潮時期，當時她的事業發展得正旺盛，但對於變成30歲的自己以後的路該怎麼走卻感到很迷惘。這時候LiSA收到一位巨星級前輩無意中傳給她的短訊，竟然剛好開解了她的苦惱，讓她振作起來。除了以上這件深刻的事，對於因為最近看了《鬼滅之刃》而認識LiSA的人，未必了解這位歌手太多。以下這幾件趣聞可以助你更了解LiSA。

LiSA上節目提及因《鬼滅之刃》而爆紅的事。（《行列のできる法律相談所》）

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同場加映︰鬼滅之刃主題曲《炎》戳中淚點 7首聽聲都有畫面的日本動畫歌曲

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上星期四（12日）在香港上映，5天已經收1500萬港元票房，風頭一時無兩。電影除了劇情令人感動，片尾的主題曲《炎》亦有很大催淚作用，令觀眾看完後久久不能平伏心情。大家還想得起，過去有甚麼動畫電影主題曲令你印象深刻的嗎？

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