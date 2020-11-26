球王馬勒當拿在家中猝逝，終年60歲，全球震驚，對於不少年青人來說，馬勒當拿這個名字彷彿有點遠。為什麼他的地位如此崇高？常常聽人掛在口邊的「上帝之手」，又是怎樣一回事？

作為一代球王，馬勒當拿在阿根廷地位崇高，死訊傳出後，阿根廷總統宣布全國哀悼3日，並將為他舉行國葬。馬勒當拿在球場上的表現當然萬眾矚目，而他亦可以將場內的影響力帶到場外，影響世界至今。最經典當數一場比賽的2個入球，引起英格蘭和阿根廷兩國國民的互相仇視，有些球迷至今仍耿耿於懷。

馬勒當拿一生充滿傳奇色彩。

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台灣藝人小鬼（黃鴻升）意外逝世，終年36歲，事件令網民感嘆他英年早逝，亦想起了不少有才華的藝人，或因意外，或其他原因離開世界，為大家留下無數思念。雖然理性告訴我們逝者已矣，但每年總有幾天，會想起那些離開了我們的偶像。小鬼、鐘鉉、高以翔、三浦春馬等，伴著我們渡過不同時光的明星，已經化成了天上的星星。你們過得好嗎？

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