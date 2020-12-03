《鬼滅之刃》劇場版爆紅帶動紅色G-SHOCK熱賣　盤點五大型爆款式

2020年大家肯定聽過《鬼滅之刃》這部日本動漫的大名，它是一部2016年開始連載的作品，到2020年推出最終話，比起其他日本知名動畫來說，《鬼滅之刃》竄起的很快，也在人氣攀上高峰時就嘎然結束連載，讓喜愛這部漫畫的讀者感到意猶未盡。

在《鬼滅之刃》連載結束後不久隨即推出的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》延續漫畫好評在2020年慘淡的電影圈中繳出了令人驚豔的票房好成績，其中戲中角色炎柱——煉獄杏壽郎在電影中犧牲小我的帥氣形象再度風靡了無數動漫迷。由於煉獄杏壽郎總是披著一身火焰圖案羽織的鬼殺隊制服，搭配他炎之呼吸的能力，使得與這個角色相關的紅色成為隨著《鬼滅之刃》爆紅而廣受歡迎的人氣顏色。或許是受到人氣動漫的影響，在日本地區，近期市場上對於有著紅色元素的G-SHOCK手錶需求度也大增。

說起來紅色G-SHOCK在日本開始流行並非最近的事了，歷年來品牌也曾陸續推出過許多紅色錶殼或有紅色元素點綴的作品，尤其在2018年G-SHOCK 35週年時曾推出一系列”Redout”系列，包括DW-5635C-4、DW-5735C-4、DW-6935C-4、GA-735C-4A和AWG-M535C-4AJR等款式清一色都用一身紅裝現身，超級搶眼的設計讓不少人甘願掏腰包把它們帶回家，而在2020年可能是受到《鬼滅之刃》風潮的帶動，又有不少消費者開始將目光放在紅色G-SHOCK手錶上，以下就要來看看最近在日本很人氣的5款紅色G-SHOCK手錶。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「鬼滅之刃」爆紅帶動多款紅色G-SHOCK熱賣】