Pokemon/寵物小精靈神周邊「鐵甲蛹睡袋」　進去後絕對不會動！

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身為從小就看精靈寶可夢（Pokemon／寵物小精靈）長大的忠實粉絲，大多數人肯定不會忘記這一個外型充滿特徵、蟲屬性的初代神奇寶貝「鐵甲蛹」（鐵甲蟲）。尤其是卡通曾經播到小智幫助了一隻野生綠毛蟲進化成鐵甲蛹，再見證鐵甲蛹一起進化成巴他蝶，最終小智與巴他蝶忍痛告別並說出：「總有一天再見的！」，這一集是曾經讓許多人痛哭的經典劇情。如果你也是初代寶可夢的大粉絲，那你絕對不能錯過官方的全新鬼才商品「鐵甲蛹睡袋」！

原來日本精靈寶可夢就與知名玩具商萬代進行全新合作，推出了照片中這一款「絕對不會想出來的鐵甲蛹睡袋」！主打著所有寶可夢迷在今年寒冬之中，可以一秒迅速搞笑 Cosplay 成大名鼎鼎的鐵甲蛹，同時內裡附有非常柔軟的毛毛，讓大家可以安心在鐵甲蛹裡變成一個追劇廢人～

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「鐵甲蛹睡袋」尺寸為 970 X 1700 X 1500 mm，官方也找來了身高 175 公分、65 公斤的一般成人男性示範，他也能夠非常輕鬆地鑽進這款「鐵甲蛹睡袋」中，供想要購買這款寶可夢睡袋的朋友作為身材數據參考。

有趣的是萬代還把「鐵甲蛹睡袋」使用方法設定在辦公室中，即使是西裝筆挺的上班族工作到一半鬱悶想搞自閉時，就快點鑽進「鐵甲蛹睡袋」治癒自己吧！

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身為精靈寶可夢官方聯名出品，這款「鐵甲蛹睡袋」（絶対に出たくない トランセル）售價當然也很可觀，官方定價為 35000 日幣，要花得到這個又瘋狂又可愛的寶可夢睡袋，真是令人心動又煩惱！即日起已經開放在日本萬代官網上預購，預計明年 4 月開始發貨，這樣似乎就趕不到在今年冬天時搶先利用了...

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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