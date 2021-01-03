鯊魚SAME娃娃臉配完美身材　Cosplay界「兇」魔王俘虜34萬粉絲

不少擁有可愛臉蛋、魔鬼身材的蘿莉型美女，在網路上若是有在經營自己的社群帳號，往往都造成話題，讓許多網友為之瘋狂。而今天美女單元要介紹的這位也不例外，她是來自中國的網路直播紅人「鯊魚SAME」，在微博上擁有將近 34 萬名粉絲，常常在網路上分享自己照片與作品的她，更是位厲害的 coser，各種造型都輕鬆駕馭。廢話不多說，先來看看她的照片吧！ 文：Amber Chan, Adam Lin（GQ Taiwan）

1998 年出生於廣東汕頭的 「鯊魚SAME」，長相清純甜美，看起來十分清新，像鄰家小妹妹般的娃娃臉擄獲部分網友的心。除了總是變換不同妝容與造型，令許多網友驚喜連連、時常在 cos 界掀起炫風，網路上的她最為人所知、討論度也每每最高的就是她姣好的身材曲線了！每次發的清涼照讚數總是倍數般成長，也引來網友紛紛留言：「太美了吧！」「這身材！」「受不了了！」「這個身材配上這個臉蛋！」「她我可以！」「想抱緊處理！」

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相信許多網友都十分好奇「鯊魚SAME」這個名字的來由是什麼，顧名思義難道是「跟鯊魚一樣」的意思？鯊魚總給人兇猛的形象，到底哪裡像呢？還是她很喜歡海或是很會游泳呢？目前發文 caption 總是偏簡單扼要的「鯊魚SAME」本人尚未出面回應網友們的疑問，不過倒是有「聰明的」網友擅自下了結論，向大家說明一定是因為她自詡跟鯊魚一樣「兇」，嗯，在本人尚未出面回應前，大家還是聽聽就好（尷尬而不失禮貌的微笑）。

之前她曾經發布自己在水族館cos「鯊魚」與真的鯊魚們的合照，並呼籲大家透過不吃魚翅、不亂丟垃圾等行動愛護海洋環境，看來「鯊魚」很有可能是她的 spirit animal！

鯊魚SAME微博貼文（微博：鯊魚SAME）

這位中國網紅美女「鯊魚SAME」的身世，一直保持在一個很神秘的狀態，我們只知道她除了在中國網站 B 站之外，還有在鬥魚直播。網路上更盛傳著因為她身為 「cos 界大魔王」經常會放大家鴿子的傳說！不過或許就是因為這樣神秘（跟她的名字一樣），才更讓網友為她瘋狂！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Cos 界大魔王！百變萌系小隻女「鯊魚SAME」甜美高顏值搭配完美身材坐擁萬名鐵粉！】