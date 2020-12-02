超型Coser化身鬼滅之刃義勇、咒術迴戰五條悟　真身原來仲爆！

在鱷魚老師的《鬼滅之刃》於今年 5 月正式結束連載之後，除了萬年人氣王《ONE PIECE》尾田榮一郎依然站在最前線撐起 Jump 的人氣大旗之外，時下最獲討論的連載作品莫過於就當屬芥見下下的《咒術迴戰》和很吃電波的藤本樹《鏈鋸人》。其中《咒術迴戰》帥氣的咒術師也吸引了大量 Coser 進行角色扮演，沒想到現在日本網友熱烈討論：「真人版的五條悟出現了？」

現在就有一位 Coser 以一身黑衣和面罩，帥氣還原了東京咒術高專一年級班級導師「五條悟」。從老師 190 公分高挑身材到聳立瀟灑的一頭銀髮都完整還原，這位 Coser 的照片一出馬上引爆約 20 萬網友狂讚。

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除了《咒術迴戰》五條悟之外，這位強大的 Coser 最近也再度角色扮演了已經完結的 Jump 經典動漫《火影忍者》宇智波鼬（內輪鼬太知），冷豔的表情相當契合角色。

宇智波鼬是佐助的兄長，特徵是黑色長髮，從近鼻翼的眼角延伸至眼下的深邃紋路，代表「朱雀」的「朱」字戒指，佩戴在右手無名指上，脖子戴有項鍊。為人沉著冷靜，還被稱為「天才忍者」，是家族的驕傲。但在一個晚上卻突然將宇智波一族幾乎全滅後，他與弟弟佐助成為宇智波家族中唯一的活口，自始不惜一切以殺死他為目標，為族人復仇。

這位 Coser 當然也沒錯過時下最火紅的《鬼滅之刃》，穿上了鬼殺隊制服以俊秀臉蛋詮釋「水柱」富岡義勇，讓人不禁開始懷疑這樣的義勇是不是因為太帥了，才被其他柱排擠成邊緣人？

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不過不說你可能沒發現，這位來自馬來西亞的 Coser 本尊其實是一位女孩兒！網路名稱為「Hakken 八犬」的她在 Facebook 粉絲專頁就擁有超過 63 萬追蹤粉絲，Instagram 更是高達 158.8 萬，可以說是 Cosplay 界的火紅人物。

擁有太多完美契合的外型優勢，加上自己本身所喜愛的動漫人物多半是男角，因此 Hakken 八犬大多數的作品的是 Cosplay 二次元的男性人物，而她也完美驗證了「這麼帥氣果然是女孩子」這句話，被她的角色扮演所迷倒的動漫迷不妨可以去追蹤 Hakken 八犬的各方 SNS 帳號。

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