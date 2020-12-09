Yahoo和Google是日本人最常用的兩個搜尋引擎，日本Yahoo剛剛公布了「Yahoo！人氣搜尋大賞2020」（Yahoo！検索大賞2020）得獎名單，究竟是誰會成為今年日本人最喜愛搜尋的面孔？

日本Yahoo每年都會頒發人氣搜尋大獎，今年的計算方式是統計了從1月1日到11月1日的搜索次數，找出最多人搜尋的人、事、物。在「人物部門」，上白石萌音憑著年初爆紅劇集《戀愛可以持續到天長地久》榮獲女演員部門賞。而紅到去世界各地的動漫作品《鬼滅之刃》除了獲得動畫部門賞之外，更帶挈炭治郎的聲優花江夏樹得到聲優賞。

女演員部門賞，上白石萌音。（Yahoo！検索大賞2020官網）

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同場加映︰日本整人｜星二代浸溫泉 被當變態佬下場超慘

星二代從一出生就備受關注，有時真的頗大壓力。最近有日本整人節目以一個星二代作為目標，趁他去浸溫泉期間鎖上他的儲物櫃，並突然將男湯變為「女湯」，更找來幾個女仔扮進浴場，殺他一個措手不及，結果他差點被嚇哭。

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點擊看全文︰日本整人｜星二代浸溫泉 浴場瞬間變女湯 被當變態佬下場超慘

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