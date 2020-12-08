「靚女無須努力」是很多人心中的誤解，不過「賣樣搵食」不能過世，要有理想生活還是要自己努力。日本的傳奇陪酒女愛澤Emiri（愛沢えみり）明白這個道理，便靠自己開公司做社長，早前更在節目上公開自己的豪裝家居。

愛澤Emiri是日本歌舞伎町的傳奇陪酒女，有「女版Roland」之稱。她原本是個普通女孩，在18歲時離家出走，20歲被男友甩了，當時她才醒悟︰「不能依靠男朋友，老娘要發展自己的事業。於是便下定決心整容，變得更漂亮後也更加努力地做陪酒工作。

愛澤Emiri在整容前其實也算可愛。（網上圖片）

能成為傳奇，全因她能滴酒不沾就取得客人歡心。在日本做陪酒，交際手腕勝過一切，對酒精敏感的她，每日都會花很多時間汲取網上各種資訊，在和客人聊天的時候能滔滔不絕地聊下去。自強的她自覺女人的青春不能永存，陪酒工作到30歲左右便差不多到盡頭，所以她便創立了時裝生意，還開設YouTube頻道做KOL，為日後打未雨綢繆。去年4月她索性正式隱退，在隱退儀式的2天內狂賺了賺了2.5億日圓（約1,800萬港元），就算是以前做陪酒工作她也可以月賺1億日圓（約750萬港元）。

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愛澤Emiri早前接受電視節目《それって！実際どうなの課》訪問，公開自己月租100萬的豪裝家居。她家不只家具是用高級品牌，還有大量名貴首飾，網民看後直稱︰我不想努力了。她指自己並不是沒能力賣樓，只是考慮到之後可能會移居外國，所以暫時租住高級公寓。

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