星二代從一出生就備受關注，有時真的頗大壓力。最近有日本整人節目以一個星二代作為目標，趁他去浸溫泉期間鎖上他的儲物櫃，並突然將男湯變為「女湯」，更找來幾個女仔扮進浴場，殺他一個措手不及，結果他差點被嚇哭。

小園凌央（右一）是著名搞笑男藝人小園浩己（右二）和女歌手松本伊代（左二）的兒子。（節目截圖）

整人節目《芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ》這次的目標是日本著名搞笑男藝人小園浩己和女歌手松本伊代的兒子，現在成為了演員的小園凌央。節目組早已租了一間日式旅館，串通好員工及找演員扮演其他客人，謊稱請小園去拍攝旅遊節目，實際上是趁他去浸溫泉期間重置他的儲物櫃密碼，讓他無法在危急時穿上衣服。而且日式溫泉旅館有個習慣，就是定時會將男性浴場（男湯）和女性浴場（女湯）交換，即是同一間浴場在早上是男湯，晚上就可能變成女湯了。而節目組在小園正焦急地想打開儲物櫃之際，更加宣布將男湯換為女湯，女性客人衝入去就會見到裸體的小園，他差點被嚇哭？另外節目組亦以同樣方式整蠱了另一個搞笑藝人安村，而他竟做完全不同的反應，到底他怎樣應對呢？

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