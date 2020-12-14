飛機杯正確使用方法係咁？日本神人魔改成「TENGA高達」型到爆

對於一個成年男性來說，有幾個玩具收藏也是很正常的（吧）！？作為來自日本的成人用品，TENGA 官方時常推出各種腦洞大開的創意商品，比如說可以當作啞鈴使用的「4 公斤重飛機杯」，或是一拿出來恥力滿點的「TENGA 手機殼」，真的是好害羞～而在日本有位專門擅長製作模型的達人，居然將高達模型和 TENGA 結合在一起，不僅看起來毫無違和，造型更是帥氣爆表，當作純收藏完全合理！

這位叫「アビゴﾉﾚ（@ZMD11S）」的推特網友時常發表各種自行改造的高達模型，其中最狂的就是一系列加入 TENGA 當作零件的高達，看看這雙翼帥氣展開的模樣，整個霸氣外露，原來這才是飛機杯的正確打開方式嗎？！仔細一看這尊高達下面居然還長出了一個小型的發射器，這個組裝的位置不太對吧？！小編合理懷疑這位推主在開車！

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其實先前 TENGA 官方就曾經日本經典動漫作品「鐵甲萬能俠」和「三一萬能俠」合作，推出一系列可動式的機器人 TENGA 公仔。不過老話說得好，高手在民間，小編覺得上面網友設計的 TENGA 高達造型更勝一籌，官方可以考慮找他合作開發高達聯名款，想要的男士請舉手，快寫信給 TENGA 敲碗啊！

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