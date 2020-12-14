神秘少女現身西門町求男友！有網民路過西門町時，發現一名穿著lolita服裝的女生，坐在地上，身邊有一塊白板，寫著「要男友，20歲以上，身高172以上，不要胖、帥哥佳、渣男退散。」，更留下了自己的聯結方式，惹來大量路人圍觀。

有網民在Facebook群組「爆廢公社」 貼出女生的照片，她坐在人來人往的西門町中，絲毫不在意路人的目光，樓主表示「佩服她的勇氣」，更笑言「趕快去看看有沒有喉結（喉核） ，是男是女」，照片引起大量網友關注，更有人親身到場，發現樓主所言非虛，亦十分好奇女生的身份。

有網民一度懷疑她是男孩子。（陳小瑋＠爆廢公社）

事件驚動台灣媒體到場採訪，原來女生綽號「倪安」，今年20歲，自稱單身2個月，由於不想聖誕節和新年一個人過，所以公開招男友。她表示曾經試過交友APP、網絡平台如PTT等，都找不到合適對象，忽發奇想決定試試走上街頭，到西門町找尋意中人。她又透露，由於在白板上留下了LINE的聯絡方式，短短一天已經有過百人私訊。現場所見，民眾只是覺得好奇遠觀，亦有男生上前送上熱飲，更有人主動要求合照和加LINE。

女生留下的聯絡方式，好友要求已經爆了。（網上圖片）

有網民懷疑是炒作，又或者是另類宣傳，按倪安留下的LINE號碼，發現真有其人，由於女生的好友請求已達上限，手腳慢一點已經不能再加好友了。亦有人找到了疑似女生本尊的Facebook，發現原來她是個甜美正妹，相中服裝、妝容都十分相似。

有她的朋友在照片留言：「新聞上看到你，過來看看，發生什麼事?」，女生回應四個字：「故事多多」，相信該Facebook帳號，就是女生本人。對於倪安大方接受採訪，不少網民認為她十分大方，更笑言如果有一天她消失了，就證明已經找到心上人，希望各位單身男生可以把握2020最後出pool機會。

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最近有連登網民發文《一人n個靚女職業運動員》，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」，其實香港本身已經有不少美女職業運動員。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

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