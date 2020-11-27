你試過被男友嫌醜樣，而不帶你出街見朋友，最後更狠心飛起你嗎？越南女生Nguyen Tuong Vy在17歲時通通經歷過，傷心的她下定決心，好好「裝備」自己，短短2年就蛻變成白嫩氣質女神。

1999年出生的Nguyen Tuong Vy近日在網上分享自己的經歷。她17歲時認識了男朋友，男友當時嘴十分甜，表示自己只愛女生的內在，而不見重外表，令她十分受落。不過奇怪的事，男友從來不願意帶她參加朋友間的聚會。直到有一次他們同場出現，別人的眼光令她十分受傷，例如好奇為什麼外表不錯的男友，會喜歡上一個恐龍妹。

Nguyen Tuong Vy 17歲時又黑又瘦。

男友最後跟她分了手，更令她傷心的是，前男友火速交了一個樣子美麗的前女友。是次分手令她大受打擊，更下家決心要改造自己。她跟家人說了自己的經歷，更希望可以整容，沒想到家人十分支持。

整形成功的她重獲自信，加上學會化妝，更令她搖身一變成為白嫩女神，前男友更在她的IG照片逐張按讚，似乎想吃回頭草，不過她表示自己早已放下，更感謝前男友令好下定決心改變自己。

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