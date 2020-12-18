你的家境如何，大學生活也必如何？家庭環境真的會影響大學生活嗎？有網民日前在Facebook專頁CUHK Secrets中發文，模擬「公屋爸爸」與「中產爸爸」面對孩子提問時的不同看法，帖文一出引起網民熱議。

Facebook專頁CUHK Secrets截圖

日前有網民在CUHK Secrets中發文，模擬「公屋爸爸」與「中產爸爸」面對大學生子女7個階段時候的不同看法。從大學選科到外國交流，見工到結婚，「公屋爸爸」與「中產爸爸」都有著不同的取態。帖文一出引起網民熱議，有網民留言鬧爆指，發文者對基層和中產的認知停留在電視劇集的幻想；又有留言指「基層表示從未聽過公屋爸爸嘅說話」。

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同場加映：12件2020年膠人膠事大檢閱 林作晉身時裝車禍界、母子九號波露營

2020年快將過去，今年對全世界來說都十分不順利，不過膠人膠事年年有，今年不會特別少，由年初「大媽信政府唔怕」，到年中林作買西裝事件，都提醒著我們，世道再差，白目的人也會繼續為我們帶來歡樂。

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