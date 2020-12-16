2020年快完結，是否覺得因為疫情全年都無所事事呢？不，其實你至少學會了這7個英文字！2020年有幾個英文「潮語」突然冒起，它們的意思你是否全都讀懂？

疫情之下，本港兩間航空公司推出「香港飛香港」Flycation航班，讓本港旅客再嚐搭飛機的滋味。（吳志豪攝）

有沒有發現，今年多個英文新字出沒於你我的生活中。「Staycation」、「Flycation」、「SLS」⋯⋯一些極少用到的英文另類「潮語」，突然變成身你、我、甚至身邊朋友常用的口頭禪，以下7個 英文「潮語」你是否全都讀懂？

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同場加映：唔好啦、幫緊你、阿姨我不想努力了 22句2020新潮語

所謂長江後浪推前浪，每年都會出現大量潮語，也會有大量潮語走入歷史，也許有些潮語不是起源於香港，不過卻成為香港人掛在口邊的說話。今年作為多災多難的一年，潮語照舊百花齊放，唔知到下年，仲有幾多人用緊？

👇👇👇22句2020年本土新潮語👇👇👇

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