光站著就可以賺錢，這麼「著數」的事誰不想？日本有位男子就達到了這個夢想，他憑「出租自己」爆紅網絡，由失業遊民變成了專業空氣人，還可以賺錢。

森本祥司的工作被改編成為電視劇。（《出租救世主》）

日本Twitter有位叫「レンタルなんもしない人」（@morimotoshoji）的人，意思是「出租甚麼也不做的人」，他原名叫森本祥司，在2018年起在Twitter提供出租自己的服務因而爆紅。起初他是不收費的，對方只需要支付他的交通和飲食費。不過因為太受歡迎，他才開始收費，現在更因為爆紅而出書，還被改編成電視劇《出租救世主》。不過除了像森本祥司的空氣人，日本還有不少古怪職業。

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同場加映︰17樣羨慕日本人才有的東西 外國人至愛被爐 港人最想要是？

天氣轉凍，不少國家都踏入冬天。美國最近出現一間日本餐廳，拯救了不少民眾覺得在外用餐天氣太冷的問題，而關鍵就是日本的被爐。

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