近日天氣突然轉冷，你買定暖包準備過冬了嗎？不過就算有暖包，但如果位置放不對，其實都難以達到保暖效果。



握著暖包在手心，其實保暖效果不大。（《サムのこと》）

寒冷天氣下要保暖，暖包或暖貼的位置都要講究。根據日本醫學博士福田千晶的書《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》及她在網上發表的文章，暖包沒有放對位置就只能讓接觸的部位溫暖，像我們平時把暖包握在手裡，保暖效果就十分差，甚至是浪費了。想達到全身溫和的效果，應該將暖包或暖貼放在以下的部位。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看正確部位👇🏻👇🏻👇🏻

+ 3

【1】貼暖貼在腰部兩側才是最可以保暖的地方，因為腰間聚集了肝、腎等器官，而且兩側骨頭少，熱力可以令器官回溫，加速血液循環令手腳末端都暖和。保暖腰部除了可以讓人體溫度上升，也有效紓緩女性生理期的腰痛。

【2】心臟流出的血液會經由大動脈去到肩胛骨中間 （在背中間部位)，溫暖了這個位置的血液就會令上半身暖和起來，而且還可改善肩膀僵硬的問題。

【3】後頸這個位置一樣是接近心臟大動脈的地方。市面上有些蒸汽溫熱貼可以直接貼在後頸，但如果是直接使用傳統暖貼的話要小心過熱而燙傷。

【4】平時我們把暖包握在手心，只是暫時讓手指暖和，其實放在手腕更加有效，因為手腕有粗血管，讓血液得以循環。

【5】【6】平時容易腸胃不適的人可以放暖包在肚臍下方的腸道位置，及胸骨下方的位置。溫暖腸胃有助解決便秘問題。如果是貼暖貼，要小心過熱，最好是隔著內衣或打底衫，才將暖貼貼在衣服內側。

同場加映︰消委會評5大保暖用品隱藏危機 充電暖蛋唔暖？高過這温度易燙傷

踏入冬季氣温急降，有保暖用品傍身當然幫助不少，但眾多選擇如即棄暖包、加熱暖包及近年新興的USB充電式暖包中又該如何選擇？使用各種產品時又有甚麼注意位以察安全？消委會就5種常見保暖產品給予大家使用注意貼士。

👇👇👇點圖即5大常用保暖用品隱藏危險位👇👇👇

+ 6

點擊看全文︰消委會評5大保暖用品隱藏危機 充電暖蛋唔暖？高過這温度易燙傷