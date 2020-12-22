2020到了年尾，不知不覺大家已經過了一年疫情生活，這段時間大家或多或少都有些「觸摸恐懼症」，凡是在公眾地方的東西都避免觸摸。日本人同樣有這個憂慮，而且民眾開始出現越來越擔心的情況。

截至12月21日為止，日本累計有200,372名確診者。東京確診個案佔最多，在17日達到疫情以來的單日感染人數高峰，有822人確診，累計51,838人感染，不少市民都覺得政府應該再發出「緊急事態宣言」。對於東京確診人數創新高，專家指出源頭不明的個案急增，民眾也擔心在街上接觸到的地方會傳感新冠病毒。新聞資訊節目《とくダネ！》訪問了500個20至70多歲的民眾，問他們最怕觸摸到生活哪一處地方，結果顯示原來光是去超市買東西就有4個伏位，包括手推車、購物籃、現金及陳列出來的食品。

東京確診人數在17日創新高達822人。（《とくダネ！》）

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近日天氣突然轉冷，你買定暖包準備過冬了嗎？不過就算有暖包，但如果位置放不對，其實都難以達到保暖效果。

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